В Смоленске задержали иностранца за сбыт наркотиков. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Смоленске задержали иностранца, обвиняемого в сбыте наркотиков. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконной сбыт запрещенных веществ путём тайников вблизи СНТ «Дружба», 309 в Смоленске. Общая масса наркотика – 27,12 грамм.

По информации УМВД, в ходе следствия установили, что обвиняемый имеет временную регистрацию в Смоленске. Он холост, трудоустроен и ранее не судим. По информации пресс-службы Промышленного районного суда в настоящее время мужчину заключили под стражу из-за опасности продолжить занятие преступной деятельностью.

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