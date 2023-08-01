В Смоленской области «Камаз» сбил двух детей на мотоцикле. Фото: Сергей ГАПОН

Авария с двумя пострадавшими детьми произошла вечером 31 июля возле дома 19 по улице Центральная в деревне Прудки Сафоновского района.

По информации регионального УГИБДД, 15-летний водитель мотоцикла «ИЖ» при проезде перекрестка равнозначных дорог не предоставил преимущество в движении «Камазу», за рулем которого находился 42-летний мужчина.

В результате столкновения 15-летний водитель мотоцикла и его 9-летний пассажир получили травмы.

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