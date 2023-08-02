Глава Смоленска оценил работу новой техники «Зеленстроя». Фото: телеграм-канал Александра Новикова.

Александр Новиков оценил, как работает новая техника, переданная МБУ «Зеленстрой» на прошлой неделе. Средства на её закупку выделены из областного бюджета.

Специалисты провели спил аварийного дерева в районе дома 45 по улице Большая Краснофлотская. В работе задействовали ломовоз и дробилку отечественного производства. По словам рабочих, новые маневренные машины значительно облегчают труд и экономят время.

Фото: телеграм-канал Александра Новикова.

– На сегодняшний день предприятие получило 19 единиц спецтехники. Рассчитываю, что это станет отличным подспорьем для оперативной, а главное качественной уборки городских территорий, – добавил глава города.

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