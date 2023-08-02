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НовостиЗдоровье2 августа 2023 5:34

Семеро смолян заразились болезнью Лайма от укусов клещей

Такие данные привели в региональном управлении Роспотребнадзора
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Семеро смолян заразились болезнью Лайма от укусов клещей.

Семеро смолян заразились болезнью Лайма от укусов клещей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Семеро смолян заразились болезнью Лайма от укусов клещей. Всего с начала сезона в Смоленской области зарегистрировано более 1000 случаев присасывания клещей к людям.

Практически каждый четвертый подвергшийся атаке насекомых - ребёнок. Чаще всего от укусов клещей страдали жители города Смоленска - 563 обращения в медицинские организации.

Специалисты рекомендуют помнить о простых мерах профилактики: использовать репелленты, носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске дети с гепатитом С получат бесплатные лекарства. Препараты доступны для пациентов от 3 до 18 лет включительно.