Семеро смолян заразились болезнью Лайма от укусов клещей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Семеро смолян заразились болезнью Лайма от укусов клещей. Всего с начала сезона в Смоленской области зарегистрировано более 1000 случаев присасывания клещей к людям.

Практически каждый четвертый подвергшийся атаке насекомых - ребёнок. Чаще всего от укусов клещей страдали жители города Смоленска - 563 обращения в медицинские организации.

Специалисты рекомендуют помнить о простых мерах профилактики: использовать репелленты, носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске дети с гепатитом С получат бесплатные лекарства. Препараты доступны для пациентов от 3 до 18 лет включительно.