Фестиваль уличной еды пройдет 5-6 августа в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.
Фестиваль Street Food Russia пройдёт уже в эти выходные, 5-6 августа, на центральной аллее города – улице Ленина.
В Смоленск приедут более 40 гастропроектов из Москвы, Калининграда, Махачкалы, Нижнего Новгорода, Владивостока, Витебска, Сочи и, конечно, Смоленской области. В Смоленск привезут как полюбившиеся гостям чуду, пян-се и чуррос, так и совершенно новые блюда вроде томлёного арзамасского гуся, балтийских бао с домашними шпротами или переосмысленных прусских пирогов с картофельной начинкой.
– Кроме уличной еды гостей праздника ждут и другие развлечения на свежем воздухе: мастер-классы для детей и взрослых, уличные кинопоказы, логические игры и интеллектуальная викторина, живые выступления музыкантов, – рассказали в администрации города.
Программа фестиваля:
5 августа:
10.00 - открытие фестиваля
10.00 - 21.00 - работа гастрономических и торговых рядов
11.00 - 16.00 - мастер-классы для детей и взрослых
12.00 - 15.00 - научная площадка от ИЦАЭ
16.00 - награждение победителей конкурса Russian Street Food Awards: Запад
16.00 - 21.00 - открытые кинопоказы (короткометражки из программы уличного кино)
18.00 - 21.00 - выступления уличных музыкантов
21.00 - закрытие первого дня фестиваля
6 августа:
10.00 - открытие второго дня фестиваля
10.00 - 21.00 - работа гастрономических и торговых рядов
11.00 - 16.00 - мастер-классы для детей и взрослых
12.00 - 15.00 - научная площадка от ИЦАЭ
16.00 - 21.00 - фестиваль уличного кино
18.00 - 21.00 - выступления уличных музыкантов
21.00 - закрытие фестиваля
Читай также:
Смолянин Владимир Востриков планирует побить мировой рекорд. Мужчина решил сплести лапоть размером более 180 сантиметров.