Фестиваль уличной еды пройдет 5-6 августа в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Фестиваль Street Food Russia пройдёт уже в эти выходные, 5-6 августа, на центральной аллее города – улице Ленина.

В Смоленск приедут более 40 гастропроектов из Москвы, Калининграда, Махачкалы, Нижнего Новгорода, Владивостока, Витебска, Сочи и, конечно, Смоленской области. В Смоленск привезут как полюбившиеся гостям чуду, пян-се и чуррос, так и совершенно новые блюда вроде томлёного арзамасского гуся, балтийских бао с домашними шпротами или переосмысленных прусских пирогов с картофельной начинкой.

– Кроме уличной еды гостей праздника ждут и другие развлечения на свежем воздухе: мастер-классы для детей и взрослых, уличные кинопоказы, логические игры и интеллектуальная викторина, живые выступления музыкантов, – рассказали в администрации города.

Программа фестиваля:

5 августа:

10.00 - открытие фестиваля

10.00 - 21.00 - работа гастрономических и торговых рядов

11.00 - 16.00 - мастер-классы для детей и взрослых

12.00 - 15.00 - научная площадка от ИЦАЭ

16.00 - награждение победителей конкурса Russian Street Food Awards: Запад

16.00 - 21.00 - открытые кинопоказы (короткометражки из программы уличного кино)

18.00 - 21.00 - выступления уличных музыкантов

21.00 - закрытие первого дня фестиваля

6 августа:

10.00 - открытие второго дня фестиваля

10.00 - 21.00 - работа гастрономических и торговых рядов

11.00 - 16.00 - мастер-классы для детей и взрослых

12.00 - 15.00 - научная площадка от ИЦАЭ

16.00 - 21.00 - фестиваль уличного кино

18.00 - 21.00 - выступления уличных музыкантов

21.00 - закрытие фестиваля

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