Анатолий Овсянкин поздравил смолян с Днём Воздушно-десантных войск. Фото: Смоленский городской Совет.

- От депутатов Смоленского городского Совета, жителей славного города-героя Смоленска и от себя лично искренне поздравляю вас с праздником - Днём Воздушно-десантных войск!

У ВДВ славная история, хранящая примеры самоотверженного служения Отечеству, преданности Родине и военной присяге. «Крылатая пехота» не раз доказывала на деле свой лозунг – «Никто кроме нас!». У десантников характерными чертами всегда оставались и остаются отменная выучка, отвага, чувство боевого братства, - отметил спикер городского парламента.

Немало смолян состоит в рядах Воздушно-десантных войск, и сегодня многие из них доблестно сражаются в зоне специальной военной операции, продолжая и укрепляя лучшие традиции Российской Армии.

Анатолий Овсянкин пожелал десантникам и членам их семей крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, мирного неба и успехов в деле служения России.