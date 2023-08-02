Новый бизнес в автолизинге вырос в два раза за первое полугодие 2023 года

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ВТБ Лизинг подвел итоги направления автолизинга за первое полугодие 2023 года: объем лизингового финансирования автотранспорта составил более 83 млрд рублей с НДС, это в два раза выше показателя аналогичного периода прошлого года. Всего с января по июнь 2023 года банк заключил более 15 тысяч новых договоров лизинга против почти 9 тысяч годом ранее. По итогам января-июня 2023 года количество автомобилей и техники переданным по договорам лизинга выросло до 78 тысяч. единиц.

В первом полугодии 2023 года новый бизнес в грузовом сегменте вырос на 102%, в сегменте спецтехники - на 48%, в легковом сегменте - на 28%. При этом в легковом сегменте лидером продаж стала отечественная марка LADA (+116%), в сегменте LCV - ВИС (+229%) и УАЗ (+ 52%). В сегментах грузовых авто и спецтехники первые строчки по продажам заняли китайские марки, что сопоставимо с показателями автомобильного рынка РФ.

«В первом полугодии 2023 года мы продолжили развивать партнерские отношения с поставщиками и новыми брендами, наращивать активные кросс-продажи в группе, разрабатывать специальные предложения для клиентов. Новые условия позволяют клиентам владеть автомобилями и спецтехникой с минимальной ежемесячной финансовой нагрузкой на бюджет предприятия», - прокомментировал Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Лизинг.