13-летний ребенок погиб в результате ДТП под Смоленском. Фото: УГИБДД по Смоленской области.

Смертельное ДТП случилось на 19-м километре автодороги «Смоленск — Русилово — Упокой – Монастырщина» в Смоленском районе.

Как сообщили в смоленской Госавтоинспекции, 23-летний водитель «Ауди», двигаясь в сторону поселка Монастырщина, сбил 13-летнего мальчика на велосипеде, который двигался по встречной полосе. В результате ДТП велосипедист скончался на месте аварии.

Следственный отдел регионального ОМВД возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

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