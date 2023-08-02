Какие решения приняты по итогам визита главы региона в Хиславичи?

Фото администрации Смоленской области.

Врио губернатора Василий Анохин продолжает совершать рабочие визиты в районы Смоленщины, где проводит встречи с жителями, посещает социальные объекты и знакомится с ходом реализации важных для муниципалитетов проектов. На прошлой неделе глава региона побывал в Хиславичском районе. Итогами поездки и принятыми решениями он поделился со смолянами.

Про качество воды

Во время визита в Хиславичи Василий Анохин в том числе ознакомился с ходом реконструкции водопроводных сетей.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» на улицах Восточной и Зимницкого были построены и введены в эксплуатацию две артезианские скважины, две станции очистки воды, а также более двух километров сетей водоснабжения. Сейчас завершаются работы по

благоустройству территории.

Реализация проекта позволит улучшить качество воды для более чем 1200 жителей Хиславичского района.

«В планах — строительство двух водонапорных башен на Пролетарской площади и улице Рабочей. Планируем ввести их в работу в следующем году, — поделился глава региона. — Проблема водоснабжения очень актуальна, в том числе и для многих сел и деревень района. Будем ее решать».

Должна выглядеть достойно

Во время посещения района врио губернатора заехал в Хиславичскую среднюю школу и проверил ход ее подготовки к новому учебному году.

«Это единственная средняя школа в районе, она должна выглядеть достойно. Объем работ предстоит значительный: отремонтировать фасад, отмостку, заменить оставшиеся окна, привести в порядок кабинеты. Будем оперативно готовить смету на капремонт. Постараемся попасть в дополнительный отбор по федеральной программе и в случае поддержки нашей заявки Министерством просвещениябудем участвовать», — поделился итогами визита в образовательное учреждение Василий Анохин.

Будет заасфальтирована и пришкольная территория – работы выполнит «Смоленскавтодор».

Для врачей и пациентов

Еще одной точкой маршрута Василия Анохина стала Хиславичская ЦРБ, где обслуживается около 7400 человек. Здесь, как и во многих районных медучреждениях, также наблюдается кадровый дефицит.

«В этом году в районную больницу по целевому набору пришел один врач, в следующем году трудоустроятся еще двое. Поручил главе района организовать работу по формированию жилищного фонда для специалистов, приезжающих на работу в ЦРБ», — отметил Василий Анохин.

Здания обеих поликлиник ЦРБ необходимо приводить в порядок. Проведение ремонтных работ запланируют в два этапа. Также медучреждению помогут с обновлением оборудования.

«В этом и следующем годах отремонтируем крышу и здания 1-й и 2-й поликлиник, приобретем стоматологическое и диагностическое оборудование. Просчитаем смету и запланируем на следующий год ремонт терапевтического корпуса, а также капремонт 1-го этажа хирургического корпуса», — рассказал Василий Анохин.