В Смоленской области могут открыть центры для детей с ограниченными возможностями здоровья

Фото администрации Смоленской области.

Смоленскую область посетила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. В ходе визита детский омбудсмен встретилась с врио губернатора Василием Анохиным.

«Обсудили с ней ключевые направления работы в области защиты детства, поддержки семей с детьми, организации детского отдыха, патриотического воспитания подрастающего поколения Смоленщины», — поделился итогами диалога врио губернатора.

Стороны подробно остановились на стратегических программах уполномоченного по правам ребенка, поддержанных президентом. В их числе — меры, направленные на снижение количества детей в домах ребенка, работа с подростками и помощь детям с инвалидностью.

Детский омбудсмен предложила Василию Анохину реализовать в нашем регионе ряд проектов, ориентированных на развитие профилактической работы с семьями и детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации.

По словам главы региона, по итогам встречи будет проработана возможность открытия в Смоленской области центров дневного пребывания, где родители смогут на несколько часов оставить ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Планируется создать на Смоленщине подростковые центры и службу «Дети в семье», которая будет ориентирована на индивидуальную работу с семьями, находящимися в сложной ситуации, а также службу уличной социальной работы с подростками. Предполагается, что в рамках этого проекта педагоги-психологи будут выходить на улицы и общаться с несовершеннолетними, которые могут оказаться в зоне риска. Основная задача этой службы — предлагать ребятам альтернативные формы досуга и занятости.