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НовостиОбщество2 августа 2023 14:11

В смоленске «Зеленстрой» получил 19 единиц спецтехники

Региональные власти продолжают уделять большое внимание вопросам поддержания чистоты в Смоленске
Источник:kp.ru
Фото администрации Смоленской области.

Фото администрации Смоленской области.

В конце прошлой недели «Зеленстрой» получил 19 единиц спецтехники для качественной и оперативной уборки и благоустройства города.

В их числе — грузовая спецтехника, автогидроподьемник для проведения работ по спилу и кронированию деревьев, поливомоечные машины, тракторы для уборки снега и планировки земельных участков.

Для закупки специализированной техники из областного бюджета было выделено более 70 миллионов рублей.

В церемонии передачи техники принял участие врио губернатора Василий Анохин, который напомнил, что Смоленщина продолжает готовиться к празднованию 1160-летия областного центра.

«В сентябре город отпразднует юбилей. До этого момента порядок должен быть везде. А в будущем он должен поддерживаться на регулярной основе. Чистый город должен стать нормой», — подчеркнул Василий Анохин.

Кстати

МБУ «Зеленстрой» занимается содержанием городских общественных территорий и обслуживает более 70 территорий общего пользования: городские парки, скверы и бульвары, цветники, кладбища, гидротехнические сооружения и городские леса. По поручению врио губернатора в зону ответственности «Зеленстроя» дополнительно включено обслуживание так называемых «неразграниченных» территорий.