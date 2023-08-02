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НовостиОбщество2 августа 2023 14:17

Игорь Ляхов принял участие в митинге в честь ВДВ

Причастные к Дню воздушно-десантных войск собрались в Сквере памяти воинов-интернационалистов
Источник:kp.ru
Фото: smolensk.er.ru.

Фото: smolensk.er.ru.

Десантники, ветераны ВДВ, их родные и близкие – в праздничный день в Смоленске собрались десятки человек. К смолянам обратился председатель облдумы Игорь Ляхов. Он отметил, что, выполняя поставленные задачи, десантники проявляют отвагу, несгибаемую волю и силу духа, верность воинским традициям.

«Многие мальчишки с любовью смотрят на берет, на тельняшку и стараются быть похожими на вас. Поэтому нужно сохранить славные традиции, память о подвигах наших героев, сберечь все, что связано с этим в нашей истории», - сказал Игорь Ляхов.

Фото: smolensk.er.ru.

Фото: smolensk.er.ru.

Участники митинга почтили память погибших при выполнении служебного долга, возложили цветы к памятникам, увековечившим имена и ратную славу смолян. В том числе, и к бюсту отца ВДВ Василия Маргелова, который в 2018 году установили в рамках федерального проекта «Единой России» «Историческая память».

Фото: smolensk.er.ru.

Фото: smolensk.er.ru.