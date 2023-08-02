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НовостиОбщество2 августа 2023 14:27

В Смоленске установили новую партию цветочных вазонов

Об этом рассказали в пресс-службе мэрии
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске установили новую партию цветочных вазонов. Фото: администрация города.

В Смоленске установили новую партию цветочных вазонов. Фото: администрация города.

На этот раз вазоны с цветами появились в Заднепровском районе города: на перекрестке улиц Фрунзе и Кутузова. Специалисты Зеленстроя установили 9 новых конструкций на разделительной полосе дорожной магистрали.

Ранее малые архитектурные формы выставили на улицах Октябрьской революции, Ленина, Коммунистической, Дзержинского, Глинки, возле областной администрации, на парковой территории рядом с памятником Федору Коню.

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