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НовостиОбщество3 августа 2023 6:07

Жара вернется в Смоленскую область 3 августа

Температура воздуха поднимется до +30
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Жара вернется в Смоленскую область 3 августа.

Жара вернется в Смоленскую область 3 августа.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В четверг, 3 августа, ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков, днем возможен небольшой кратковременный дождь, местами гроза.

Температура по области: +25°C …+30°C.

В Смоленске: +26°C…+28°C.

Ветер южного направления со скоростью 3-8 м/с, днем при грозе порывы до 14 м/с. Давление 735 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

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