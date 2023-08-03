Капитальный ремонт пути начался на участке Гагарин – Уваровка в Смоленской области

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

В Смоленской области начались масштабные работы на участке Гагарин – Уваровка. Железнодорожники проведут полный цикл работ по капитальному ремонту пути: очистку и подсыпку щебеночного балласта, демонтаж старой рельсошпальной решетки и укладку новой, выправку пути, укладку и сварку бесстыкового пути. Для этого подготовлены необходимые материалы – 18,3 тыс. кубометров щебня, 12 пар рельсовых плетей длиной 800 метров каждая, а также 9,9 км рельсошпальной решетки.

Всего будет уложено 9,9 км бесстыкового пути, что позволит повысить плавность хода поездов и снизить уровень шума.

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Капитальный ремонт пройдет с 31 июля по 25 августа в четыре этапа, в течение которых на несколько дней второй главный путь на перегоне будет закрыт для движения поездов. На период работ движение поездов будет организовано по одному пути в реверсивном режиме. Работы будут проводиться по технологии «закрытого перегона», что позволяет достичь высокой производительности, сконцентрировать технику и людские ресурсы для выполнения ремонта в сжатые сроки. Для производства работ будут задействованы 14 комплексов путевых машин.