Мотоциклист вылетел с дороги в Смоленской области.
Фото: Сергей ГАПОН
Как сообщили ГИБДД России по Смоленской области, в Рославльском районе на 9-м километре трамсы «Р-120 - Волконщина - Телявкино» в 12:50 2 августа случилось ДТП.
На мотоцикле «Хонда» 27-летний водитель не рассчитал скорость движения. Не справившись с рулевым управлением, мужчина вылетел с дороги.
Мотоциклист получил несколько травм различной степени тяжести.
Ранее «КП» писала, что в центре Смоленска задымилась маршрутка. О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях.