Мотоциклист вылетел с дороги в Смоленской области. Фото: Сергей ГАПОН

Как сообщили ГИБДД России по Смоленской области, в Рославльском районе на 9-м километре трамсы «Р-120 - Волконщина - Телявкино» в 12:50 2 августа случилось ДТП.

На мотоцикле «Хонда» 27-летний водитель не рассчитал скорость движения. Не справившись с рулевым управлением, мужчина вылетел с дороги.

Мотоциклист получил несколько травм различной степени тяжести.

Ранее «КП» писала, что в центре Смоленска задымилась маршрутка. О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях.