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НовостиПроисшествия3 августа 2023 12:55

Житель Смоленска получил серьёзные травмы в пожаре

Во время происшествия сгорели сарай и дом
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Житель Смоленска получил серьёзные травмы в пожаре. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Житель Смоленска получил серьёзные травмы в пожаре. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Житель посёлка Красный в Рославльском районе 2 августа пострадал в пожаре, где горел частный дом и сарай.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, сарай и дом были уничтожены огнём. Одного пострадавшего человека госпитализировали с ожогами различной степени.

Автоцистерна и пять спасателей выехали на место возгорания. Причина пожара выясняется.

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