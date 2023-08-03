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НовостиОбщество3 августа 2023 14:01

Глава Смоленска выразил крайнее недовольство работой чиновников администрации

На внеплановом совещании Александр Новиков пригрозил увольнением сотрудникам мэрии
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Глава Смоленска выразил крайнее недовольство работой чиновников администрации.

Глава Смоленска выразил крайнее недовольство работой чиновников администрации.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Глава города Александр Новиков в 10 утра собрал на внеплановое совещание заместителей, начальников всех структурных подразделений и муниципальных служб. Градоначальник высказал недовольство работой подчиненных, указал на недостаточную оперативность в решении проблем, отсутствие должного диалога между властью и жителями Смоленска.

– Ситуация, сложившаяся на данный момент, меня крайне не устраивает. Целиком и полностью разделяю негодование горожан касательно состояния дворов, неудовлетворительного содержания общественных территорий, недостаточного реагирования на обращения, уборки города, граффити и ряда других проблем. Работа должна быть, в первую очередь, командной. Если что-то не устраивает или нет желания сделать город комфортнее для смолян, предлагаю сразу попрощаться. Сейчас происходят и будут происходить кадровые изменения, если ситуация не улучшится, и не будет налажена оперативная и эффективная работа.

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