Глава Смоленска выразил крайнее недовольство работой чиновников администрации. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Глава города Александр Новиков в 10 утра собрал на внеплановое совещание заместителей, начальников всех структурных подразделений и муниципальных служб. Градоначальник высказал недовольство работой подчиненных, указал на недостаточную оперативность в решении проблем, отсутствие должного диалога между властью и жителями Смоленска.

– Ситуация, сложившаяся на данный момент, меня крайне не устраивает. Целиком и полностью разделяю негодование горожан касательно состояния дворов, неудовлетворительного содержания общественных территорий, недостаточного реагирования на обращения, уборки города, граффити и ряда других проблем. Работа должна быть, в первую очередь, командной. Если что-то не устраивает или нет желания сделать город комфортнее для смолян, предлагаю сразу попрощаться. Сейчас происходят и будут происходить кадровые изменения, если ситуация не улучшится, и не будет налажена оперативная и эффективная работа.

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