Ямочный ремонт улиц продолжается в Смоленске. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленске выполняется ямочный ремонт улиц. Содержанием дорог занимаются областные предприятия.

По информации «Смоленскавтодора», на этой неделе работы проходили на улице Ломоносова, переулках Станционный, Киевский, проспект Строителей, улицах Соколовского, Дзержинского, Колхозной площади, 25 Сентября, Соболева, Индустриальной, Гарабурды, Пятницкий путепровод, Зои Космодемьянской.

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