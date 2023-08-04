Женщина убила своего собутыльника в общежитии в Смоленске. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

3 августа на улице Седова на кухне общежитие смолянка вместе со своим 29-летним приятелем распивала алкоголь. Собутыльники поругались, после чего мужчина ударил свою знакомую по лицу. Как установили следователи, 35-летняя женщина после пощёчины взяда нож и ударила им своего приятеля. Мужчина скончался на месте.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления СУ СК, подозреваемая была задержана.

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