Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 августа 2023 8:49

86-летнюю смолянку нашли мёртвой в сгоревшем доме

Здание сгорело дотла
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
86-летнюю смолянку нашли мёртвой в сгоревшем доме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

86-летнюю смолянку нашли мёртвой в сгоревшем доме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В Монастырщинском районе в 1:00 ночи сегодня, 4 августа, загорелся дом, в котором находилось 86-летняя женщина. Местные жители вызвали спасателей.

На место вызова выезжали автоцистерны и 6 спасателей.

Здание сгорело дотла, а тело женщины обнаружили во время осмотра. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, пенсионерка погибла во время пожара. На данный момент специалисты устанавливают причину возгорания.

Читай также:

Женщина убила своего собутыльника в общежитии в Смоленске. Мужчина скончался после ножевого ранения.