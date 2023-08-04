86-летнюю смолянку нашли мёртвой в сгоревшем доме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В Монастырщинском районе в 1:00 ночи сегодня, 4 августа, загорелся дом, в котором находилось 86-летняя женщина. Местные жители вызвали спасателей.

На место вызова выезжали автоцистерны и 6 спасателей.

Здание сгорело дотла, а тело женщины обнаружили во время осмотра. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, пенсионерка погибла во время пожара. На данный момент специалисты устанавливают причину возгорания.

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