Анатолий Овсянкин поздравил работников и ветеранов железнодорожной отрасли с профессиональным праздником

Фото: Смоленский городской Совет.

Спикер городского парламента обратился к работникам и ветеранам железнодорожной отрасли от депутатов Смоленского городского Совета, от себя лично и от имени смолян.

Город-герой Смоленск – крупнейший транспортный, в частности, железнодорожный узел, который является одним из ведущих секторов экономики региона, и страны в целом.

Смоленское отделение Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» – огромное, очень хлопотное хозяйство, требующее постоянного внимания, высокого профессионализма от тех людей, которые обеспечивают его жизнедеятельность. Убеждён, что в нашем городе трудятся именно такие специалисты. Круглосуточно они обеспечивают чёткую работу, своевременное следование грузовых и пассажирских поездов, надёжность и безопасность движения на дороге, внося тем самым достойный вклад в укрепление экономики государства, улучшение жизни смолян, - отметил Анатолий Овсянкин.

В связи с профессиональным праздником председатель горсовета выразил слова благодарности за добросовестный труд и пожелал здоровья, счастья, благополучия, мира и добра.