Женщина зарезала своего ухажёра за ссору со своей матерью. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Духовщинском районе Смоленской области 3 августа 45-летний смолянин выпивал вместе со своей 40-летней сожительницей и её матерью.

Мужчина поссорился с матерью своей любовницы и это привело к тому, что сожительница взяла нож и напала на своего ухажёра.

Женщина нанесла потерпевшему удары в область плеча и шеи. Мужчина скончался от полученных травм на месте.

Подозреваемая была задержана полицией. Ранее женщина была судима. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области, было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы при доказательстве её вины.

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