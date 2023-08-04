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НовостиПроисшествия4 августа 2023 10:58

Женщина зарезала своего ухажёра за ссору со своей матерью

Мужчина скончался на месте от полученных травм
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Женщина зарезала своего ухажёра за ссору со своей матерью.

Женщина зарезала своего ухажёра за ссору со своей матерью.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Духовщинском районе Смоленской области 3 августа 45-летний смолянин выпивал вместе со своей 40-летней сожительницей и её матерью.

Мужчина поссорился с матерью своей любовницы и это привело к тому, что сожительница взяла нож и напала на своего ухажёра.

Женщина нанесла потерпевшему удары в область плеча и шеи. Мужчина скончался от полученных травм на месте.

Подозреваемая была задержана полицией. Ранее женщина была судима. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области, было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы при доказательстве её вины.

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