9-летний ребенок пострадал в результате ДТП в центре Смоленска. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщили очевидцы в соцсетях, ДТП произошло на перекрёстке улиц Исаковского и Тухачевского в Промышленном районе Смоленска. В результате столкновения автобуса и легковушки пострадал 9-летний ребенок.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, обстоятельства аварии выясняются. Пострадавшего доставили в больницу для дальнейшего осмотра.

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