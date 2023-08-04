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НовостиПроисшествия4 августа 2023 14:07

9-летний ребенок пострадал в результате ДТП в центре Смоленска

В Промышленном районе столкнулись автобус и легковушка
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
9-летний ребенок пострадал в результате ДТП в центре Смоленска.

9-летний ребенок пострадал в результате ДТП в центре Смоленска.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщили очевидцы в соцсетях, ДТП произошло на перекрёстке улиц Исаковского и Тухачевского в Промышленном районе Смоленска. В результате столкновения автобуса и легковушки пострадал 9-летний ребенок.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, обстоятельства аварии выясняются. Пострадавшего доставили в больницу для дальнейшего осмотра.

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