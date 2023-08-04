Всероссийский флэшмоб пройдет на железнодорожных вокзалах Москвы и Смоленска в День железнодорожника

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

На Курском и Ярославском вокзалах Москвы, а также на вокзале Смоленска 6 августа, в День железнодорожника, состоится всероссийский флэшмоб «Поезд, объединяющий страну – самый длинный, нарисованный на асфальте поезд». В нем смогут принять участие все желающие. На асфальте участники акции мелом изобразят локомотив и вагоны, объединив их в состав, который в профессиональный праздник подчеркнет важнейшую роль стальных магистралей в развитии нашей страны. Каждому участнику вручат памятный подарок.

Флэшмоб одновременно стартует в 11.00 (по московскому времени). Он также пройдет и в других городах России: от Калининграда до Владивостока.

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