В Смоленске отключат горячую воду на 10 улицах. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Смоленске отключат горячее водоснабжение на 10 улицах в Заднепровском районе.

Как сообщили в МУП «Смоленсктеплосеть», ограничительная мера связана с подготовкой к отопительному сезону 2023-2024 годов.

С 7 по 18 августа воды не будет по следующим адресам:

ул. Радищева, дома №№1, 1А, 3, 3А;

ул. Чернышевского, дд. 4, 4А;

ул. Лавочкина, д. 47/1;

1-й Минский тупик, дд. 1, 3, 5;

ул. Щорса, дд. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 100 (детский сад №45 «Октябрёнок»);

ул. Минская, дд. 3, 5, 7, 9А, 17, 19, 21;

ул. Куйбышева, дд. 4, 7, 7А, 8, 9, 10, 11;

переулок Октября, д. 1А.

С 8 по 28 августа без горячей воды останутся жители следующих адресов:

ул. Ново-Ленинградская, дд. 4, 5, 6, 6А, 19;

площадь Колхозная, д. 6.

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