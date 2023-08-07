Два легковых автомобиля загорелись на парковке в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Около 17:40 6 августа на территории не охраняемой стоянки на улице Николаева загорелись два легковых автомобиля.

Изначально пожар начался на автомобиле Audi, которая по словам очевидцев давно находилась на территории парковки. После полного выгорания легковушки, пламя перешло на машину находящуюся рядом - Mitsubishi Lancer IX.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, скорая помощь и наряд полиции.

Огонь повредил задний бампер Mitsubishi Lancer IX. Причина пожара устанавливается.

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