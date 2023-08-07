Собака напала на мужчину с детьми под Смоленском. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

6 августа на общественном пляже на озере Пронькинский земснаряд в Ярцеве нетрезвые хозяева выгуливали свою собаку. Животное набросилось на мужчину с детьми проходящих мимо.

По информации очевидцев, дети не пострадали, но собака смогла поранить мужчину за ногу.

Пострадавший сообщил, что просил убрать собаку её хозяев, но на его просьбу они не отреагировали.

Читай также:

Два легковых автомобиля загорелись на парковке в Смоленске. Пожар случился на улице Николаева.