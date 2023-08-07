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НовостиПроисшествия7 августа 2023 8:23

Собака напала на мужчину с детьми под Смоленском

Хозяева собаки находились в нетрезвом виде
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Собака напала на мужчину с детьми под Смоленском.

Собака напала на мужчину с детьми под Смоленском.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

6 августа на общественном пляже на озере Пронькинский земснаряд в Ярцеве нетрезвые хозяева выгуливали свою собаку. Животное набросилось на мужчину с детьми проходящих мимо.

По информации очевидцев, дети не пострадали, но собака смогла поранить мужчину за ногу.

Пострадавший сообщил, что просил убрать собаку её хозяев, но на его просьбу они не отреагировали.

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