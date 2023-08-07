Интернет-бум среди бэби бумеров - РСХБ выяснил как меняются цифровые привычки поколений

Фото: пресс-служба АО "Россельхозбанк".

Доля россиян, активно пользующихся интернетом, за последние 9 лет выросла в 1,5 раза и в 2022 году составила 89,8%. При этом на селе структура интернет-аудитории значительно поменялась за счет роста активности поколения бэби-бумеров. Эксперты Россельхозбанка прогнозируют нарастание темпа цифровизации сельской местности – до конца этого года охваченными интернетом окажутся 90% российских сел.

Доля населения, являющегося активными пользователями сети интернет (использующего его не менее одного раза в неделю), в общей численности населения России с 2013 года выросла в 1,5 раза и по итогам 2022 года составила 89,8%, при этом охват городского населения составил 91,4%, сельского - 84,7%.

Какие поколения стали активнее пользоваться интернетом?

«Статистика наглядно подтверждает теорию поколений. Количество представителей поколения Z, активно использующих интернет, остается статичным на протяжении последних пяти лет – зумеры изначально «родились с телефоном в руках». Поколение Y стабильно занимает наибольшую долю среди всех активных пользователей глобальной сети и при этом также показывает незначительный прирост – число миллениалов, заходящих в интернет не менее одного раза в неделю, выросло всего на 3% с 2017 года. Проникновение глобальной сети в повседневную жизнь поколения Х происходило более активно в течение последних пяти лет – количество пользователей интернета в этой категории выросло на 23%. В то время, как поколение бэби-бумеров, родившееся до появления всемирной паутины, демонстрирует наибольшую динамику при эффекте низкой базы: в 2022 году глобальной сетью активно пользовались на 91% больше бэби-бумеров, чем пять лет назад. За последние годы значительно поменялась возрастная структура интернет-аудитории за счет роста популярности сети у старшего поколения», - отметила руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Наталья Худякова.

Фото:предоставлено партнером.

Цифровизация бэби-бумеров в сельской местности

Проникновение глобальной сети в село с 2013 по 2022 гг. выросло почти в 1,8 раза, охват городов интернетом за этот период увеличивался медленнее – в 1,3 раза. Таким образом, разрыв в обеспеченности городской и сельской местности подключением к сети сократился с 21,3 до 6,4 процентного пункта. По оценкам экспертов Россельхозбанка, уже по итогам 2023 года доля сельского населения в возрасте от 15 до 74 лет, являющегося активными пользователями сети, составит 90%.

При этом за последние пять лет на селе самой динамичной возрастной категорией стало поколение бэби-бумеров: наибольший прирост доли активных пользователей сети на сельской местности наблюдается в возрастных группах от 55 до 59 лет (прирост 2022 к 2017 составил 32%), от 60 до 69 лет (прирост 2022 к 2017 в 2,3 раза), 70-79 лет – (прирост 2022 к 2017 в 2,8 раза) и старше 80 лет (прирост 2022 к 2017 в 2 раза).

Для чего россияне используют интернет в сельской местности?

Фото: предоставлено партнером.

Согласно анализу экспертов РСХБ, за последние 5 лет в 4,7 раза (472% от показателей 2017 года) выросла доля сельского населения, осуществляющего финансовые операции через интернет, а вот интерес к социальным сетям, наоборот, уменьшился: доля сельчан, заходящих в соцсети для общения, снизилась на 10% от показателей 2017 года. Кроме того, сельчане за последние пять лет стали на 27% чаще искать в интернете информацию о товарах и услугах и на 8% чаще - информацию о здоровье. Также в 2 раза выросло использование мессенджеров для звонков и видеосвязи (203% от показателей 2017 года).

При этом факторы, сдерживающие использование информационных технологий в сельской местности, демонстрируют снижение в абсолютных показателях за последние 2 года.Так с 2020 года «Высокие затраты на подключение к сети интернет» стали оказывать влияние на подключение к сети меньше на 52%, наличие доступа в сеть интернет в другом месте (на работе, у знакомых, в центрах общественного доступа и др.) - на 53%, отсутствие необходимости (нежелание пользоваться, нет интереса) - на 29%, отсутствие технической возможности подключения к сети интернет – на 60%.

«Подключение к сети сельской местности продолжит демонстрировать высокие темпы роста в сельскохозяйственных организациях, фермерских хозяйствах, так и среди населения, для которого быстрый доступ к сети, становится не только способом поиска информации, но и необходимым атрибутом для получения различных услуг, а также средством общения с близкими. Основными драйверами цифровизации сельской местности продолжат выступать распространение удаленного режима работы, повышение доступности жилья в сельской местности и развитие сельской ипотеки, диверсификации агарной отрасли, в том числе развитие сопутствующих услуг от фермеров: агро- и экотуризм», – рассказала Наталья Худякова.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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