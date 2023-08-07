35-летняя женщина погибла в серьёзном ДТП под Смоленском. Фото: УГИБДД по Смоленской области.

Как сообщили в ГИБДД России по Смоленской области, на 974-м километре трассы "Р-132" в Вяземском районе около 18:50 6 августа произошло страшное ДТП.

22-летний водитель грузовика "Шахман" перед обгоном не убедился в безопасности движения, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Фольксваген Пассат", за рулём которого находился 34-летний водитель.

Пассажирка легкового автомобиля в возрасте 35 лет погибла на месте аварии. Водителю "Фольксваген Пассат" и пассажирам 57-ми и 58-ми лет понадобилась экстренная медицинская помощь.

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