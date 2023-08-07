В Смоленске несколько упавших деревьев повредили припаркованные автомобили. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

7 августа в соцсетях появились массовые сообщения о поваленных из-за сильного ветра деревьях в Смоленске.

Жители города делятся фотографиями, где деревья обрушились на автомобили. Один из инцидентов произошёл возле дома 3 по переулку Смирнова. Упавший тополь повредил сразу две машины.

– Ветер только усиливается. Будьте предельно внимательны и осторожны. Не паркуйте автомобили и не передвигайтесь вблизи крупных деревьев, а также широкоформатных конструкций (рекламные щиты, вывески, фонарные столбы, ЛЭП и др.), — предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

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