Пища для тела и ума: при поддержке Смоленской АЭС прошел второй фестиваль уличной еды

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

5 и 6 августа в Смоленске прошел фестиваль уличной еды «Street Food Russia». В этом году масштабы фестиваля выросли, и он занял сразу две пешеходные улицы центра региона — Ленина и Маяковского. Партнером фестиваля стала Госкорпорация «Росатом» в лице Смоленской АЭС и информационного центра по атомной энергии.

На улице Ленина гости фестиваля могли попробовать разнообразные блюда: от азиатского стритфуда до рациона работников Смоленской АЭС. Представить «атомную кухню» выпала честь Смоленской АЭС- Сервис, которая предложила публике ароматнейшую выпечку, десерты, «ядерно-вкусные морсы». Помимо излюбленных всеми вкусовых сочетаний, блюда, в честь фестиваля, приобрели тематические названия. Где бы вы еще смогли попробовать на вкус «Поцелуй атомщика» или «Черенковское свечение»?!

«Вкусно и креативно нас сегодня встретили прямо на входе в фестивальную зону гастрономы со Смоленской АЭС, - поделился Алексей Волков, приехавший на фестиваль из города Рославль. - «Дружочки-пирожочки» как у бабушки, много красивых, заманчивых десертов, а «ядерно-вкусный» морс в такую жару как раз кстати освежает! А какие названия у блюд!» Пища для ума расположилась на улице Маяковского. Здесь Смоленская АЭС совместно с информационным центром по атомной энергии предложила гостям фестиваля проверить свои знания и узнать много нового из области «атомного мира». Любой желающий мог поучаствовать в викторине, интеллектуальных играх, конкурсе фотографий. Оценили гости и балансборд с лабиринтом, и Курчатовсие раскраски, и гигантскую научную дженгу. К слову о викторине: за два дня фестиваля было дано более 15 тысяч правильных ответов на вопросы об атомной отрасли.

«Помимо вкусной и разной еды, очень понравилось то, как Росатом и, в частности, Смоленская атомная станция помогли организовать этот праздник, - отметила гостья фестиваля из Смоленска Евгения Степанова. - Это и мерчи, и новые знания о станции, популяризация атомной тематики, а ведь это очень большая и важная часть Смоленщины». Помимо мастер-классов и викторин все желающие могли под открытым небом посмотреть российские короткометражки, отобранные специально для фестиваля и видео-экскурсию по Смоленской АЭС. Чтобы память о фестивале осталась надолго, каждый посетитель мог бесплатно создать кадр в технике буллет-тайм со своим участием или сделать фото, копия которого отправлялась на стену-коллаж, организованную Смоленской АЭС.

«Принимали участие в различных викторинах, посвященных атомной отрасли. Нам было интересно! А еще мы рисовали, фотографировались на фоне атомной станции… Так всего много! - поделилась гостья фестиваля Наталья Гордеева. - Праздник очень понравился. Мы смогли не только увидеть особенности кухни, но и получить пищу для ума, участвуя в викторинах. Много узнали, особенно про энергоблоки. Конечно, знали, что в области есть АЭС, но сегодня копилка наших знаний значительно пополнилась».

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

Для справки:

Правительство РФ и региональные власти в партнерстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание росту качества жизни населения страны. Эта деятельность включает в себя ускорение реализации национальных проектов, комплексное улучшение жилищных условий граждан, уровня доступности медицины, развитие инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе. *«Street Food Russia» — это движение, которое объединяет профессионалов и энтузиастов отрасли уличной еды по всей России чтобы показать людям, чем живут в разных уголках страны.