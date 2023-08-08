Дерево упало на ребенка во время сильного урагана в Смоленске. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Дерево упало на мальчика во время сильного урагана, прошедшего по Смоленску 7 августа. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Из-за непогоды повалились множество деревьев по всему городу, в том числе и на автомобили, затоплен ряд улиц. Одно из деревьев упало на пробегающего мимо мальчика. На видео, которым поделились смоляне, видно, что через несколько секунд ребенок вылез из-под дерева и убежал. Информации о его состоянии нет.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске несколько упавших деревьев повредили припаркованные автомобили. Причиной стал прошедший по городу сильный ветер.