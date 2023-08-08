Дожди и грозы ожидаются в Смоленской области 8 августа. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во вторник, 8 августа, на территории Смоленской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер подует южный, юго-западный 7-12 м/с. При грозе порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха по области: +20°C…+25°C.

В Смоленске: +20°C…+22°C.

Атмосферное давление 733 мм рт. столба, ночью будет падать, днём расти.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске несколько упавших деревьев повредили припаркованные автомобили. Причиной стал прошедший по городу сильный ветер.