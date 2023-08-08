В Смоленске сформировали региональный и городской оперштабы по устранению последствий урагана

В Смоленске сформирован региональный и городской оперативные штабы по устранению последствий непогоды. Фото: страница Александра Новикова в соцсети.

Врио губернатора Василий Анохин поручил главам районов перевести все коммунальные и аварийные службы на усиленный режим работы.

Управляющим компаниям необходимо провести мониторинг жилого фонда и оперативно, как только позволят погодные условия, начать ремонтные работы.

По распоряжению мэра Александра Новикова руководители территориальных управлений, представители муниципального контроля, специалисты управления ГО и ЧС провели ночной объезд городских территорий для оценки ситуации и масштабов предстоящих работ.

Восстановительные работы будут продолжаться вплоть до полной ликвидации последствий аварий и повреждений на энергосетях.

Ранее «КП» писала, что дерево упало на ребенка во время сильного урагана в Смоленске. О травмах юного смолянина не сообщается.