На Смоленской АЭС прошли соревнования добровольных пожарных формирований

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

5 августа на площадке специальной пожарно-спасательной части №1 состоялись ежегодные соревнования добровольных пожарных формирований. За звание лучших дружин боролись 8 женских и 17 мужских команд, более 130 сотрудников, – представители подразделений Смоленской АЭС, ООО «Смоленская АЭС-Сервис», филиалов АО «Атомэнергоремонт» и «Атомтранс».

В рядах добровольных пожарных дружин - представители самых обычных в атомной энергетике профессий: инженеры, слесари, электрики, сварщики, водители. Их задача – в случае пожара в первые секунды приступить к его ликвидации до приезда профессиональных пожарных.

«Человечество научилось бороться, управлять и предупреждать огненную стихию. Люди в погонах не понаслышке видят и знают, что влечет за собой её буйство, - отметил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. - В помощь им организованы добровольные пожарные формирования которые проходят необходимую подготовку и обучение. В зависимости от того, как пройдет подготовка и как добровольные пожарные будут вовлечены в это направление зависит кто же одержит победу: стихия или человек».

Соревнования представляют собой полосу препятствий, каждый из этапов которой команды преодолевают в формате эстафеты. Вместо эстафетной палочки участники передают друг другу пожарный ствол. Первым препятствием на пути к финишу служит стена, высота которой составляет 2 метра. Мужчины должны ее перелезть, а женщины оббежать вокруг. Следующий участник должен как можно скорее надеть пожарное обмундирование. Выставленный на третьей позиции член команды должен как можно скорее затушить ручным огнетушителем горящую в железной емкости жидкость. Завершающие два этапа - пробежать со скатанным пожарным рукавом по буму, подключить его к пожарному разветвлению и струей воды попасть в мишень. Главные критерии прохождения пожарной эстафеты – скорость, правильное выполнение всех заданий. За ходом соревнований четко следят строгие судьи - сотрудники СПСЧ №1, от профессионального взгляда которых не ускользнет ни один недочет.

Все команды успешно справились с препятствиями 100-метровой эстафеты. У мужчин чемпионский титул взяла команда службы безопасности, серебро досталось команде цеха вентиляции, третьей к финишу пришла команда цеха по хранению и обращению с отработавшим ядерным топливом. У женщин кубок победителя достался команде АО «Атомтранс», серебряным призером стала команда цеха тепловой автоматики и измерений, бронзовым – команда сборная команда «Безопасность». Лучшие в тушении огня - Анжелина Забелина (ЦТАИ) с результатом 3,3 секунды и Владислав Орешкин (ЦОС) — 3,03 секунды.

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

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Волонтерство и добровольчество играют важную роль в жизни общества. Сегодня при поддержке Президента и Правительства РФ в России реализуются меры поддержки добровольцев по самым разным направлениям. Консолидация добровольческих инициатив позволяет достигать значимых результатов. Госкорпорация «Росатом» является одним из флагманов развития корпоративного волонтерства и добровольчества, в ее рядах добровольцев более 6000 человек.