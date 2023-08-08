В Смоленске ведут устранение последствий масштабного урагана. Фото: пресс-служба администрации города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, муниципальный Зеленстрой с раннего утра во всех районах города

занимается уборкой поваленных ветром деревьев. В работах задействованы все силы и резервы предприятия.

Сформирована основная бригада из 16 пильщиков и 40 человек в мобильных группах. Также привлечена спецтехника: автовышки, ломовозы, трактора, дробилки.

Управляющим компаниям предстоит заняться ликвидацией завалов деревьев на придомовых территориях. В случае обнаружения поваленных деревьев горожан просят сообщать об этом в диспетчерскую службу по телефону 32-86-12.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске сформировали региональный и городской оперштабы по устранению последствий урагана. Стихия вывела из строя 281 трансформаторную станцию и оставила без электричества 12 тысяч человек.