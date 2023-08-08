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НовостиПроисшествия8 августа 2023 8:13

Тело мужчины обнаружили в луже в Смоленске

Предполагается, что пострадавший захлебнулся в грязи
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Тело мужчины обнаружили в луже в Смоленске.

Тело мужчины обнаружили в луже в Смоленске.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

На Краснинском переулке в Смоленске было найдено тело мужчины, голова которого находилась в луже. На вид пострадавшему было около 45-50 лет.

Очевидцы заметившие тело, перевернули его на спину и ушли. Позже на место прибыла скорая помощь и достала тело из лужи, после чего сотрудники стали дожидаться прибытия полиции.

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