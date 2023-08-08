67-летняя женщина пропала в Смоленской области

67-летняя женщина пропала в Смоленске. Фото: ПСО «Сальвар».

67-летняя жительница Ярцева Кузькина Людмила Павловна пропала 7 августа.

К поискам смолянки приступили поисковики «Сальвар» вчера днём.

Как сообщили в социальных сетях, последний раз женщину видели на лавочке в красной футболке, юбке и одном ботинке. Смолянке была вызвана скорая помощь. Поисковиками проверяется вся информация. Пропавшая может нуждаться в медицинской помощи.

Любую информацию о Людмиле просят сообщить по номерам телефона 8 (4812) 63-63-33, 8-910-710-33-03 или 102.

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