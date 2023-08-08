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НовостиОбщество8 августа 2023 9:53

В Ленинском районе Смоленска отключили холодную воду

В районе дома 16 по улице Оршанский произошла утечка
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Ленинском районе Смоленска отключили холодную воду.

В Ленинском районе Смоленска отключили холодную воду.

Фото: Мария ЛЕНЦ

По информации СМУП «Горводоканал», отключение холодного водоснабжения в Ленинском районе связано с утечкой в районе дома номер 16 по улице Оршанская. Воду перекрыли по следующим адресам:

- Улица Оршанская д.13,15,16,17,17а,18,19,20,21,23;

- Улица Пригородная д.10;

- Переулок Юннатов д.1,3,5;

- улица Ново-Киевская д.2,4.

Подвоз воды будет организован по заявкам. По окончании работ возможно временно ухудшение качества воды до окончания промывки водопровода.

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