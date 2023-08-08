В Смоленске ребенок чуть не погиб из-за натянутой на детской площадке лески. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Инцидент произошел в районе многоквартирных домов №72 №76 на проспекте Гагарина. Смолянка, прогуливаясь с ребенком в коляске, заметила обмотанную вокруг шеи дочки леску, когда девочка неожиданно забилась в истерике.

– Ребенок забился в истерике и начала плакать. Обойдя коляску, жена увидела, что на шее ребенка натянута леска. Убрав леску и успокоив дочь, она выяснила, что леска была натянута с детской площадки через весь стадион СПЭК, – рассказал отец девочки в социальных сетях.

Он также отметил, что после случившегося написано заявление в полицию. Местные жители говорят, что видели трех несовершеннолетних мальчиков, которые что-то натягивали.

Ранее «КП» писала, что дерево упало на ребенка во время сильного урагана в Смоленске. О травмах юного смолянина не сообщается.