На улицах Смоленска ограничат возможность парковки автомобилей. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».

«Спецавто» и «Смоленскавтодор» выполняют работы по уборке дорог Смоленска. В предприятиях отмечают, что их качественному проведению сильно мешает хаотично припаркованный транспорт, поэтому на улицах будут установлены запрещающие дорожные знаки: «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», «Стоянка запрещена по четным числам месяца», «Время действия» и «Работает эвакуатор».

Основные работы планируется выполнять в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта. График уборки будет опубликован в социальных сетях профильного департамента, СОГБУ «Смоленскавтодор», а также в СМИ.

– Призываем водителей с пониманием отнестись к нововведениям и соблюдать Правила дорожного движения, чтобы не мешать работе уборочной техники, и чтобы ваш транспорт не пришлось эвакуировать. Наша общая цель – сделать Смоленск чистым, – добавили в «Смоленскавтодоре».

Читай также:

В Смоленске ведут устранение последствий масштабного урагана. Все городские службы переведены в режим усиленной работы.