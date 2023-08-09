Житель Ярцева угрожал работником супермаркета пистолетом. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

8 августа на улице Советская в магазине сотрудники заметили покупателя, который не собирался оплачивать товар и попытались его остановить.

Житель Ярцева зашёл в супермаркет за алкоголем, не намеренный платить. После попыток сотрудников его остановить, мужчина начал угрожать им предметом, похожим на пистолет. Работникам магазина удалось выбить предмет из рук злоумышленника и удержать его до прибытия полиции.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, угрожавшим оказался 63-летний местный житель. На мужчину было заведено уголовное дело по статье 162 УК РФ. Злоумышленнику может грозить наказание виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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