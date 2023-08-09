Мотоциклист врезался в упавшее от урагана дерево в Смоленской области. Фото: Сергей ГАПОН

Как сообщиди в областной Госавтоинспекции, около 2 часов ночи 8 августа на первом километре трассы "М1 - Шокино- Приселье - Лукьянки - ст. Присельская" в Кардымовском районе водитель мотоцикла "ИЖ" попал в аварию.

Мотоциклист врезался в поваленное ураганом дерево и упал с мотоцикла. Как сообщили в полиции, в результате падения водитель получил травмы, ему потребовалась помощь медиков.

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