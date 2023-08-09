"Камаз" и Peugeot столкнулись в Смоленске. Фото: «Drive2 Смоленск».

Как сообщили в ГУ МЧС России по Смоленской области, сегодня, 9 августа, около 10:52 в Смоленске произошло лобовое ДТП между автомобилями "Камаз" и Peugeot.

Сообщение о ДТП поступило ГУ МЧС России по Смоленской области. Авария случилась в городе Смоленске на улице Солнечная, дорога Ясенная.

На место происшествия выехала автоцистерна 5 пожарно-спасательной части и 4 спасателя.

В ДТП есть пострадавшие, которым потребовалась медицинская помощь. Ущерб и причины аварии устанавливаются.

Читай также:

Мотоциклист врезался в упавшее от урагана дерево в Смоленской области. Водителю потребовалась медицинская помощь.