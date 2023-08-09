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НовостиПроисшествия9 августа 2023 12:27

У пенсионера украли мопед в Смоленске

Подозреваемый добровольно сдал похищенное
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
У пенсионера украли мопед в Смоленске.

У пенсионера украли мопед в Смоленске.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

70-летний смолянин добирался на работу на мопеде. В один день его транспортное средство сломалось. Пенсионер решил спрятать его в лесополосе для того чтобы вернуться вечером и отбуксировать транспорт для ремонта. Позже мужчина обнаружил что его мопед украли.

После сотрудниками уголовного розыска было установлено, что похитителем был 38-летний житель Тульской области. Как сообщил сам подозреваемый, он проезжал мимо лесополосы на грузовике и решил остановиться для того, чтобы отдохнуть. Мужчина увидел Оставленный мопед и решил забрать его себе. Позже он добровольно сдал то, что похитил.

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