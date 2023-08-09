У пенсионера украли мопед в Смоленске. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

70-летний смолянин добирался на работу на мопеде. В один день его транспортное средство сломалось. Пенсионер решил спрятать его в лесополосе для того чтобы вернуться вечером и отбуксировать транспорт для ремонта. Позже мужчина обнаружил что его мопед украли.

После сотрудниками уголовного розыска было установлено, что похитителем был 38-летний житель Тульской области. Как сообщил сам подозреваемый, он проезжал мимо лесополосы на грузовике и решил остановиться для того, чтобы отдохнуть. Мужчина увидел Оставленный мопед и решил забрать его себе. Позже он добровольно сдал то, что похитил.

Читай также:

Мужчина напал на таксиста с ножом в Смоленске. Пострадавший находится в больнице.