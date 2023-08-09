Смоленск появился на берегу Черного моря. Фото: Никита Городничев.

Домик, посвящённый Смоленску и его 1160-летию, появился на территории арт-кластера «Таврида» в Крыму. Молодые смоляне расписали его в рамках образовательного заезда.

В домиках проживают участники «Тавриды», которую каждый год посещают 4 500 человек из разных субъектов страны.

– Домик сочетает в себе сразу две стилистики: одна его часть разрисована в соответствии с брендбуком 1160-летия города. Там изображены славянские орнаменты, отражена историческая тематика. Вторая часть посвящена достопримечательностям: это, например, железнодорожный вокзал, который люди, приезжая в Смоленск, видят первым, это усадьба Глинки, Флёново, Хмелита, крепостная стена, Свято-Успенский собор. Все эти ключевые достопримечательности теперь могут наблюдать участники образовательных заездов и фестиваля молодого искусства. На задней части домика нарисован Юрий Гагарин, — рассказал один из участников Никита Городничев.

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