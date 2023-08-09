В Смоленскую область направили 45 допбригад для восстановления электроподачи. Фото: «Россети».

Для полного восстановления электроснабжения в населенных пунктах Смоленской области дополнительно привлечены 45 бригад из других регионов России. Всего в области сейчас работает более 140 бригад – почти 600 специалистов и около 200 единиц техники.

Вместе со смолянами повреждения устраняют энергетики из Тамбова, Рязани, Липецка, Владимира, Ярославля, Калуги, Тулы, Твери, Воронежа.

Как сообщают в «Россетях», электроснабжение восстановлено у 95% потребителей. Специалисты продолжат работать в круглосуточном режиме, пока не будут подключены все дома.

На данный момент восстановительные работы ведутся в Смоленском, Ярцевском, Починковском и Демидовском районах. В остальных муниципалитетах выявленные аварии устранены, энергетики работают по индивидуальным заявкам жителей.

В деревне Стабна Смоленского района силами филиала «Смоленскэнерго» развернут мобильный пункт работы с потребителями электроэнергии. Там можно получить оперативную информацию по планируемым срокам восстановления электроснабжения.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра компании «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно) или заполнив обращение в специально созданном разделе сайта компании, которое сразу передается диспетчерам.

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