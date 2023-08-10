Школьники из Смоленска отправятся на Северный полюс. Фото: страница Александра Новикова ВКонтакте.

Глава Смоленска Александр Новиков встретился с учеником 9-го класса Лицея имени Кирилла и Мефодия Максимом Клочко и ученицей 10-го класса школы №27 Марией Колюшенковой, которые отправятся в экспедицию на Северный полюс. Их ждет 10-дневное путешествие на атомном ледоколе "50 лет Победы".

Такую уникальную возможность дала школьникам победа во Всероссийском интеллектуальном конкурсе "Ледокол знаний" - проекте госкорпорации "Росатом".

– Ребята поделились ожиданиями от поездки и дальнейшими планами. Максим рассчитывает получить максимум пользы и новых знаний для изучения точных наук, а Маша планирует стать «зеленым химиком» и работать в сфере производства безотходных продуктов. Интересно, что Маша не первая в семье, кто побывает на Северном полюсе. В 2019 году её брата Максима тоже включили в команду арктических путешественников. Сейчас он уже закончил МГУ и будет работать в Курчатовском институте! – рассказал мэр на своей странице ВКонтакте.

Александр Новиков передал ребятам флаг города Смоленска, пожелал новых знакомств, положительных эмоций и, конечно, новых знаний.

– Абсолютно уверен, что поездка принесет максимум пользы и надеюсь, что это только первый шаг, «атомный импульс» для дальнейшего развития!

Ранее «КП» писала, что Смоленск появился на берегу Черного моря. Граффити, посвященное юбилею города, появилось на одном из зданий в Крыму.