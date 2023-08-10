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НовостиОбщество10 августа 2023 6:34

36 тонн заражённых томатов вывезли из Смоленской области

Овощи оказались заражены опасной инфекцией
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
36 тонн заражённых томатов вывезли из Смоленской области

36 тонн заражённых томатов вывезли из Смоленской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

36 тонн томатов направлялись из Республики Беларусь в Смоленскую область и Москву.

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Брянской Смоленской и Калужской областям, груз оказался заражён опасным вирусом мозаики пепино.

Наличие инфекции подтвердили исследования проведённые в Смоленском филиале подведомственного Россельхознадзору ФГБУ ВНИИЗЖ.

В управлении пояснили, что, в соответствии с требованиями фитосанитарного законодательства для того, чтобы не допустить проникновение и распространение на территории Российской Федерации указанного опасного карантинного объекта, томаты были возвращены отправителю.

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