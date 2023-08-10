36 тонн заражённых томатов вывезли из Смоленской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

36 тонн томатов направлялись из Республики Беларусь в Смоленскую область и Москву.

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Брянской Смоленской и Калужской областям, груз оказался заражён опасным вирусом мозаики пепино.

Наличие инфекции подтвердили исследования проведённые в Смоленском филиале подведомственного Россельхознадзору ФГБУ ВНИИЗЖ.

В управлении пояснили, что, в соответствии с требованиями фитосанитарного законодательства для того, чтобы не допустить проникновение и распространение на территории Российской Федерации указанного опасного карантинного объекта, томаты были возвращены отправителю.

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